En Corps – Massage bien-être

à Lyon Croix-Rousse – Caluire

Je suis Marion, massothérapeute spécialisée en massages bien-être, musculaires et en suivi sportif. Je vous reçois dans mon cabinet à Caluire, à 5mn du métro.

Qui Suis-je ?

Je suis Marion, fondatrice de « En Corps – Massage Bien-être », un concept dédié à accompagner les personnes actives ou traversant des épreuves physiques, en prenant soin de leur corps.

« Pour prendre soin de votre corps à la hauteur des exigences que vous avez de lui «

Praticienne en massage bien-être depuis 2018, j’ai perfectionné mes compétences en massothérapie au Canada pour offrir des soins efficaces et adaptés. Basée à Caluire-et-Cuire, près de la Croix-Rousse à Lyon, j’utilise des techniques variées (suédois, thaï, deep tissue…) pour soulager les tensions, améliorer le bien-être corporel et accompagner les sportifs ainsi que les professionnels soumis à des efforts répétitifs. En savoir plus sur ma formation …

Massage bien-être, massage sportif : une approche complète et adaptée

Depuis 2023, je suis certifiée en massage SuédoSportif©, une technique spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des athlètes de haut niveau et des passionnés de sport. Ce massage aide à optimiser vos performances tout en favorisant une meilleure récupération physique.

Dans mon approche, j’allie les massages bien-être, qui visent à un lâcher-prise profond tant sur le plan physique que psychique, et des programmes personnalisés pour traiter des problématiques spécifiques. Par exemple, je travaille sur des douleurs chroniques musculaires, (ex : douleur chronique aux muscles ischio-jambiers suite à une blessure lors d’un trail), ou sur des plans de suivi permettant de pratiquer votre activité, votre art ou votre passion sur le long terme, tout en préservant votre corps.

Contactez moi par sms au 06 37 03 26 22

ou par mail encorpslyon@gmail.com pour connaître les créneaux disponibles sur les dates que vous souhaitez.

1 Rue de Mailly, 69300 Caluire-et-Cuire

(5mn métro Hénon Croix-Rousse ou métro Caluire)

